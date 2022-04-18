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السودان يستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

السودان يستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
Globallookpress Muammar Awad
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أعربت وزارة الخارجية السودانية عن "إدانة واستنكار" اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن "هذا التصعيد الممنهج يمثل اعتداء صارخا على حُرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية".

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى "تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري للانتهاكات ومحاولتها المستمرة لتهويد القدس".

وجددت تأكيدها على موقف السودان الثابت تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

 

المصدر: "سونا"

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