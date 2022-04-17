 
مباشر

مصر.. مائدة إفطار جماعية يصل طولها إلى ألف متر في القاهرة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. مائدة إفطار جماعية يصل طولها إلى ألف متر في القاهرة (صور)
Globallookpress
العاصمة المصرية القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/su1p

نظم أهالي حي المطرية وعزبة حمادة في العاصمة المصرية القاهرة أكبر مائدة إفطار جماعي، في مشهد تكاتف فيه جميع شباب الحي لتحضير مائدة فاق طولها الـ1000 متر.

وهذا الطقس معهود لدى أهالي المطرية منذ سنوات، حيث يجتمعون في يوم النصف من رمضان جميعا دون تفريق بين مسلمين أو مسيحيين.

ويجتمع الأهالي على المائدة  وكأنها عائلة واحدة، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا توقفت هذه المائدة لمدة عامين، ولكنها عادت أمس بعد غياب لينظم الأهالي مائدة اجتمع عليها الآلاف، لتكون ضمن الأطول التي يتم تنظيمها في القاهرة. 

وترك الأهالي بيوتهم مستقرين وسط الطريق بين أركان المائدة الطويلة والمختلفة أصنافها من المشويات والمشروبات.

ووصل طول مائدة إفطار المطرية هذا العام حوالي 1000 متر، وتم صنعها بأيدي شباب عزبة حماده بالمطرية، وحيث ذبحوا عجلا على نفتهم الخاصة، بينما عهدت إلى أماتهم في البيوت مسألة تجهيز الطعام وفي صورة تكافلية، تساهم كل أسرة بما تستطيع، فهناك من يساهم بالمال، آخر يساهم بإعداد الطعام، فيما ترسل أسرة أخرى المشروبات، ويعهد إلى أخيرة بالحلويات، بحيث يكون للجميع بصمته الخاصة.

 

مصر.. مائدة إفطار جماعية يصل طولها إلى ألف متر في القاهرة (صور)
مصر.. مائدة إفطار جماعية يصل طولها إلى ألف متر في القاهرة (صور)
مصر.. مائدة إفطار جماعية يصل طولها إلى ألف متر في القاهرة (صور)
مصر.. مائدة إفطار جماعية يصل طولها إلى ألف متر في القاهرة (صور)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا