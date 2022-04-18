مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة شخص

أمرت النيابة العامة بحبس خمسة أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، على ذمة التحقيق، لتسببهم في وفاة شخص بالإسماعيلية.

ووجهت للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه عمدا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضده بقصد إلحاق الأذى به، مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره.

وقالت النيابة إن نتائج التحقيقات أظهرت اتفاق المتهمين الخمسة على إلقاء أكياس بلاستيك ممتلئة بالمياه على المارة بدافع المزاح، إذ ألقى أحدهم كيسا مما أعدوا صوب المتوفى حال جلوسه بأحد المقاهي بالإسماعيلية، فأصاب وجهه، مما دعاه لتوبيخهم والعدو خلفهم، ولكنه سقط أرضا أثناء عدوه، ونقل للمستشفى حيث تُوفي، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة تلك الرواية المتواترة في التحقيقات.

المصدر: RT