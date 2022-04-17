وزير الأوقاف المصري: منع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى جرائم ضد الإنسانية

علّق وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، على الاعتداءات المتكررة للقوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى والمسجد القبلي، ومحاولتهم منع المصلين من تأدية الصلاة.

وقال جمعة، إن "منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى والاعتداء عليهم جرائم ضد الإنسانية ونحن ندينها بشدة".

وأضاف "على العالم الحر ألا يكيل بكيلين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ومن أهمها حقه وحريته في إقامة شعائر دينه فضلا عن حفظ حياته وآدميته وإنسانيته".

منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى والاعتداء عليهم جرائم ضد الإنسانية ندينها بشدة ، و على العالم الحر ألا يكيل بكيلين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ومن أهمها حقه وحريته في إقامة شعائر دينه فضلا عن حفظ حياته وآدميته وإنسانيته . — Dr.Mokhtar Gomaa (@drmokhtargomaa) April 15, 2022

المصدر: "معا"