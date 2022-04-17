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وزير الأوقاف المصري: منع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى جرائم ضد الإنسانية

أخبار العالم العربي

وزير الأوقاف المصري: منع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى جرائم ضد الإنسانية
AP
وزير الأوقاف المصري، الدكتور مختار جمعة
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علّق وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، على الاعتداءات المتكررة للقوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى والمسجد القبلي، ومحاولتهم منع المصلين من تأدية الصلاة.

وقال جمعة، إن "منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى والاعتداء عليهم جرائم ضد الإنسانية ونحن ندينها بشدة".

وأضاف "على العالم الحر ألا يكيل بكيلين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ومن أهمها حقه وحريته في إقامة شعائر دينه فضلا عن حفظ حياته وآدميته وإنسانيته".

المصدر: "معا"

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