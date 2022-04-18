الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بهدم منزل منفذ عملية "بني براك"

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمرا بهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في بني براك الشهر الماضي، ضياء حمارشة، في بلدة يعبد التي تقع جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن "قائد القيادة الوسطى في جيش إسرائيل، اللواء يهودا فوكس، وقع اليوم الأحد، على أمر بهدم المنزل الذي كان يسكن فيه ضياء حمارشة".

وذكر البيان أنه "تم تسليم الأمر" إلى عائلة حمارشة، مضيفا أن القرار صدر بعد أن "تم رفض" طلب استئناف عائلة حمارشة على قرار الهدم.

المصدر: "جيروزاليم بوست"