صحيفة عبرية: طائرات إماراتية تشارك في عرض جوي في ذكرى "استقلال إسرائيل"

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، بأن طائرات إماراتية ستشارك، لأول مرة في التاريخ، في عرض جوي سيقام في يوم "استقلال إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن العرض الجوي سيمتد على طول الشواطئ في 5 مايو.

وستشارك في العرض طائرات من جميع شركات الطيران الإسرائيلية، وهي "العال" و"إسراير" و"أركيا" و"خطوط كال"، فضلا عن طائرات لشركتي طيران من الإمارات هما "الاتحاد" و"ويز إير أبو ظبي".

وقالت جمعية الطيارين الإسرائيليين إن هذا العرض الجوي دليل على أن "التعاون الإقليمي ممكن وليس مجرد إعلان".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"