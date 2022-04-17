"يفتقر للدقة".. بغداد تعلق على التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العراق

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن التقرير الأمريكي حول حالة حقوق الإنسان في العراق لسنة 2021، "يفتقر للدقة".

وذكر بيان للوزارة، أن "الوزير فواد حسين عقد اجتماعا ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونية ومتعددة الأطراف قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنية، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية ودائرة أمريكا والمكتب الإعلامي".

وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق، كما استمع الوزير لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص".

وأكد الوزير وفقا للبيان، أن "التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة".

المصدر: RT