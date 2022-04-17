على وقع التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.. إنذار خاطئ في غلاف غزة

أكد الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صافرات الإنذار عن طريق الخطأ في إحدى المستوطنات المتلاصقة مع حدود قطاع غزة.

وأعلن الجيش على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الأحد عن ورود أنباء أولية عن دوي صافرات الإنذار في كيبوتس ناحال عوز في منطقة النقب.

وبعد دقائق معدودة أقر الجيش بأن هذا الإنذار كان خاطئا.

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעה בקיבוץ נחל עוז, מדובר בהתרעת שווא — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 17, 2022

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين واندلاع مواجهات في الحرم القدسي، وذلك في ظل سلسلة هجمات دموية شهدتها الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من إمكانية تكرار سيناريو العام الجاري، عندما تسببت توترات حول القدس في اندلاع موجة جيدة من عمليات القصف المتبادلة بين إسرائيل والفصائل المسيطرة على قطاع غزة.

المصدر: RT