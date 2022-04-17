 
مباشر

على وقع التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.. إنذار خاطئ في غلاف غزة

أخبار العالم العربي

على وقع التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.. إنذار خاطئ في غلاف غزة
AP Tsafrir Abayov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stzb

أكد الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صافرات الإنذار عن طريق الخطأ في إحدى المستوطنات المتلاصقة مع حدود قطاع غزة.

وأعلن الجيش على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الأحد عن ورود أنباء أولية عن دوي صافرات الإنذار في كيبوتس ناحال عوز في منطقة النقب.

وبعد دقائق معدودة أقر الجيش بأن هذا الإنذار كان خاطئا.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين واندلاع مواجهات في الحرم القدسي، وذلك في ظل سلسلة هجمات دموية شهدتها الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من إمكانية تكرار سيناريو العام الجاري، عندما تسببت توترات حول القدس في اندلاع موجة جيدة من عمليات القصف المتبادلة بين إسرائيل والفصائل المسيطرة على قطاع غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا