مصر.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان بقضية اقتحام السجون والحدود الشرقية

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد "جماعة الإخوان" محمود عزت، بعد اعادة محاكمته بقضية اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة يناير2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على محمود عزت بالإعدام شنقا (غيابيا) ضمن عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية، والصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن المؤبد أيدتها محكمة النقض.

وأسندت للمتهمين في القضية اتهامات بالقتل العمد، واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، مما أسفر عن مقتل مجندين من قوة تأمين سجن أبوزعبل، فضلا عن مقتل 30 مسجونا مجهولي الهوية لم يتم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، كما أسفرت الأحداث أيضا عن مقتل 14 مسجونا بسجن وادي النطرون، وأحد المسجونين المحكوم عليهم بسجن المرج.

كما وجهت النيابة للمتهمين أيضا ارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وأطلقوا قذائف صاروخية وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية، وشملت الاتهامات إتلاف المنشآت العامة والتخريب والسرقة.

المصدر: الشروق