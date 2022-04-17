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القبض على 43 آسيويا حاولوا التسلل داخل الأراضي العراقية بطريقة "غير قانونية"

أخبار العالم العربي

القبض على 43 آسيويا حاولوا التسلل داخل الأراضي العراقية بطريقة
AFP
صورة أرشيفية
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ألقت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، القبض على 43 آسيويا حاولوا التسلل داخل الأراضي العراقية بطريقة "غير قانونية".

وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "من خلال واجباتنا في حماية الحدود العراقية مع دول الجوار، تمكنا من القبض على 43 متسللا يحملون الجنسيات الآسيوية حاولوا الدخول الى الأراضي العراقية، قادمين من إحدى دول الجوار بصورة غير قانونية، عبر محافظة السليمانية".

وأضافت: "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (24/ إقامة)”.


المصدر: RT

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