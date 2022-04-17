زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب صيادين فلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن "الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر".

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وأضافت أن هذا تزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

المصدر: "وفا"