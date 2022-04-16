العراق.. مقتل جنديين في ديالى خلال تفكيك عبوة ناسفة

قتل جنديان في الجيش العراقي وأصيب اثنان آخران بجروح، يوم السبت، خلال تفكيكهم لعبوة ناسفة في محافظة ديالى شرقي العراق.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء محاولة تفكيكها في أطراف ناحية قرة تبة شمال شرق بعقوبة.

وتشهد محافظة ديالى هجمات بين الحين والأخر يشنها عناصر تنظيم "داعش" على الرغم من العمليات العسكرية التي تنفذها القوات العراقية.

وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر العام 2017 طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.

المصدر: وسائل إعلام عراقية