"الاختيار 3".. تسريب جديد لمرسي ومرشد "الإخوان" يتحدث عن المعارضة والحشد ضدهم

عرضت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "الاختيار 3" تسريبا جديدا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة "الإخوان" محمد بديع، وثق حديثهما عن المعرضة والحشد ضدهم.

وقال مرسي الذي يقوم بدوره الفنان المصري صبري فواز: "المسألة لا تتجاوز 500 و600 ألف مش أكتر من كده بتاتا، الألتراس طبعا مزود عدد المشاركة، و6 أبريل لما يجمعوا نفسهم أحمد ماهر يوم الجمعة لما الإخوان أتكاثروا على الساعة 6 بعد 4 كده جه يقول الواد رجع في كلامه، بعدما كان بيقول الأخ سامعه بودني بيقوله دي فرصتنا نكسر الإخوان أحمد ماهر بيعمل كدا".

بينما عقب المرشد: "بيوشوشوا لبعض والله وقاله دي فرصتنا النهاردة نكسر الإخوان"، ليرد مرسي: "لما بدأت الناس تيجي العيال فاضية بتاخد فلوس أمال بياكلوا منين دول".

وتابع المرشد: "لا وبقالهم وضعية والناس كلها بتتكلم عليهم"، ليرد مرسي: "ويعمل كدة دلوقتي وهتلاقي الساعة 10 طالع على الفضائيات وعمال يوزع الاتهامات والتوجيهات المسألة دي عاوزه تتلم".

ويعرض مسلسل الاختيار في الجزء الثالث عدد من التفاصيل والكواليس التي يجري الكشف عنها لأول مرة حول فترة حكم جماعة "الإخوان" المسلمين بمصر، مرورا بالأزمات التي دخلت فيها الجماعة والصدام مع مؤسسات الدولة الأمنية المختلفة.

وفشلت الجماعة في تنفيذ كل المخططات التي وضعتها، حيث كانت كل تحركاتها مرصودة من جانب أجهزة الدولة المصرية، التي أعاقتها، وصولا إلى الإطاحة بها بعد اجتماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي أصبح رئيسا لمصر.

المصدر: "القاهرة 24"