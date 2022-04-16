موقع: السلطات الليبية ترفض عودة باشاغا من تونس عبر معبر ذهيبة لصعوبة تأمينه

أفاد موقع "موزاييك أف أم" التونسي بأن السلطات الليبية رفضت، يوم السبت، عودة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عبر معبر "ذهيبة – وازن" لصعوبة تأمينه، بعد أن قضى أياما في تونس.

وكان باشاغا يجري لقاءات في تونس مع قيادات أمنية في مسعى للدخول إلى طرابلس خلال الأيام القادمة.

يذكر أن باشاغا عُين رئيسا جديدا للحكومة الليبية بالإجماع في 10 فبراير الماضي من قبل مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق خلفا لعبد الحميد الدبيبة، الذي سبق وتحدث عن رفضه لأي قرار أحادي الجانب من قبل مجلس النواب.

المصدر: "موزاييك أف أم"