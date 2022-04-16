وفقا لسيناريو "الاختيار 3".. السيسي يفاجئ خيرت الشاطر في مكتب مدير المخابرات الحربية

شهد سيناريو المسلسل المصري "الاختيار 3" في حلقته الـ15، أحداثا جديدة بين جماعة "الإخوان المسلمين" وقيادة الجيش المصري، أثناء فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وفي المسلسل، وفقا للسيناريو، "اتصل نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر"، الذي يجسده الفنان خالد الصاوي بمدير المخابرات آنذاك اللواء محمود حجازي، "بدون علم الفريق عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري حاليا)، وطلب منه مقابلته في زيارة سريعة في مكتبه، وهو ما أكدته له وحدة الجيش المصري".

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لكن المفاجأة أن الشاطر وجد نفسه وجها لوجه أمام السيسي في مكتب مدير المخابرات الحربية.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث في فترة تولي الجماعة الحكم.

المصدر: "صدى البلد"