حميميم: جبهة "النصرة" نفذت 11 هجوما في منطقة خفض التصعيد في سوريا

قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء البحري أوليغ جورافليوف، إن جبهة "النصرة" نفذت 11 هجوما بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن جورافليوف قوله: "خلال اليوم الماضي، سُجل 11 هجوما في منطقة خفض التصعيد في إدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية".

وأوضح أن جنديا سوريا أصيب بجروح نتيجة إطلاق النار في محافظة حلب.

المصدر: RT