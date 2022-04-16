مصر.. دعوى قضائية تتهم مسلسل "فاتن أمل حربي" بازدراء الأديان

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا بمصر، ضد مسلسل "فاتن أمل حربي"، متهما إياه بـ"ازدراء الأديان".

وجاء في البلاغ المقدم، أن "مسلسل فاتن أمل حربي والتي تؤدي بطولته الفنانة نيلي كريم والذي تدور أحداثه حول قانون الأحوال الشخصية تعمد المبلغ ضده تشويه صورة علماء الأزهر رجال الدين، وذلك لإسقاط فكرهم والذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والدين، وإظهار رجل الدين بمظهر الجاهل وتشويه سمعته".

وأشار إلى أن "فكر المسلسل يهدف إلى تضليل الشريعة والتعدي على الثوابت الدينية ونشر السلوكيات السلبية والتي من شأنها، أن تؤثر في المجتمع وترسخ القيم السلبية والتي تهدد استقراره".

ويضيف صبري، أن "إبراهيم عيسى تعمد في هذا السيناريو الخاص بالمسلسل مهاجمة القيم المجتمعية والثوابت الدينية وإظهار رجال الأزهر في صورة سيئة، مما دعا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إلى مهاجمة المسلسل الذي يبث سمومه بين الأوساط الجماهيرية والذي يقع في براثن هذه الأفكار الخبيثة".

وتابع، أن "الفن والإبداع رسالة سامية هدفها تثقيف الناس وتنويرهم ونشر القيم والأخلاق وبناء جيل يعي تلك القيمة لا تقوم على تشويه الرموز والتعدي على هيبة رجال الأزهر وشيوخه، الأمر الذي ينذر بخطر مجتمعي جسيم".

وأضاف، أن "إبراهيم عيسى خالف نصوص قانون الدستور والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 وخالف نصوص المواد أرقام 17-19، وذلك بنشر أفكار تتعدى على القيم الدينية وكذلك لم يلتزم بأحكام ميثاق الشرف المهني والوسيلة الإعلامية وآداب المهنة وتقاليدها وكذلك استخدام الوسيلة الإعلامية من تأليف مسلسل الهدف منه نشر، وبث أخبار كاذبة وتشكيكه في الثوابت الدينية وازدراء الأديان والتشكيك فيها وإهانة الرموز الدينية مما تتوافر معه أركان جريمة ازدراء الأديان".

المصدر: "القاهرة 24"