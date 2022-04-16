المغرب.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب مدينة الدريوش

أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، بعرض ساحل مدينة الدريوش.

وأوضح المعهد أن "هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية و36 دقيقة و5 ثواني (توقيت غرينيتش)".

وأضاف المصدر أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 6 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.678 درجة شمالا وخط الطول 3.590 درجة غربا.

المصدر: "هسبريس"