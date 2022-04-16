مشعل: أخبرنا وزير الخارجية القطري بأن غزة لا تريد التصعيد

قال رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصل برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وأخبره بأن إسرائيل لا تريد التصعيد.

وأضاف مشعل، خلال ندوة بعنوان "المسجد الأقصى ومكانته لدى الأمة"، يوم السبت، أن الحركة أخبرت الوزير القطري بأن "غزة لا تريد التصعيد، لكن لها مسؤولياتها، ويجب وقف التصعيد في القدس".

وأشار مشعل إلى أن هنية أخبر وزير الخارجية القطري بأنه "ممنوع ذبح القرابين في الأقصى، وممنوع اقتحام مخيم جنين، ويجب الإفراج عن معتقلي الأقصى".

كما وجه مشعل التحية إلى "أبطال القدس الذين يشكلون طليعة الأمة في حماية الأقصى، ويجعلون للأمة سببا للفخر والاعتزاز بالمسجد المبارك."

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية