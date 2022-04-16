"أ ف ب": مصريون يعبرون عن الغضب لتنظيم مهرجانين موسيقيين إسرائيليين في سيناء

أثار مهرجانا الموسيقى "غراوند" و"نابيا"، اللذان ينطلقان يوم الأحد في مصر، ضجة كبيرة بسبب تولي إسرائيليين مهمة تنظيمهما وتزامنهما مع إحياء مصر ذكرى "تحرير سيناء".

واختار المنظمون تنظيم المهرجانين في شبه جزيرة سيناء، على بعد 350 كيلومترا من تل أبيب، رغبة منهم في جذب جمهور إسرائيلي شاب بمناسبة عطلة عيد الفصح اليهودي والسفر لقضاء الإجازة في مصر، لكن هذا التوقيت يتصادف مع إحياء مصر ذكرى "تحرير سيناء" التي احتلتها إسرائيل من عام 1967 وحتى 25 أبريل 1982.

ومنذ الأربعاء، دعا الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية إلى مقاطعة فندق "توليب" في طابا الذي اختاره منظمو مهرجان "نابيا" لاستضافة المهرجان.

وكتب فرع حركة مقاطعة إسرائيل BDSEgypt "فى كل عام نستمع إلى حكايات المقاومة الباسلة، لكن للأسف ونحن نُعد منشورا احتفاليا مثل كل عام اكتشفنا أن الاحتلال الصهيوني يعود إلى سيناء من جديد".

ويقصد السياح الإسرائيليون سيناء في مناسبات مختلفة، لكن ما يرى بعض مستخدمي الإنترنت في مصر أنه يمثل مشكلة هو توقيت هذه المناسبات التي تجمع بين فنانين إسرائيليين وعالميين.

وكتب حساب فرح مراد على "فيسبوك": "أنا معنديش مشكلة من أن مواطنين اسرائيليين يقضوا إجازات في سينا، لكن استضافة حفلات كبيرة ... في أسبوع عيد تحرير سيناء ... وفي رمضان؟ انا حاسة بالخذلان أننا وصلنا ... أن ده بيحصل في نفس الوقت اللي القوات الإسرائيلية بتقتل مواطنين فلسطينيين بيصلوا في المسجد الأقصى"، في القدس الشرقية المحتلة حيث أصيب أكثر من 150 فلسطينيا الجمعة في اشتباكات مع شرطة إسرائيل.

المصدر: "أ ف ب"