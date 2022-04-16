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المغرب يستنكر اقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى ويحتج لدى مكتب إسرائيل بالرباط

أخبار العالم العربي

المغرب يستنكر اقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى ويحتج لدى مكتب إسرائيل بالرباط
Globallookpress
علم المغرب
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أعربت المملكة المغربية عن إدانتها واستنكارها لاقتحام الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها إن "المملكة تعتبر أن هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج، خلال شهر رمضان المبارك، على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف، وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة".

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وأضافت أن "المملكة المغربية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته".

وتابعت أنه "تم إبلاغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط" بتعليمات من الملك محمد السادس.

المصدر: "هسبريس" 

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