تبون والشيخ تميم يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفيا الأوضاع في فلسطين، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

وأوضح البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أجرى مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تناولت سبل تعزير أواصر الأخوة والصداقة، بين البلدين الشقيقين، كما تم بالمناسبة استعراض المستجدات الإقليمية والعربية، ولا سيما الوضع في فلسطين المحتلة".

وكانت وكالة الأنباء القطرية أفادت يوم الخميس بأن أمير البلاد أجرى اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وأوضحت الوكالة أن الاتصالين "تناولا آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية".

المصدر: RT