مصر.. ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 4 طائرات درون مزودة بكاميرات

ضبطت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا بحوزته 4 طائرات درون مزودة بكاميرات، ونظارتين ثلاثية الأبعاد.

وقالت إدارة الجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي، تقدم أحد الركاب القادمين على الرحلة لإنهاء الإجراءات الجمركية على حقائبه من خلال صالة الخدمة المميزة ومعه إقرار جمركي يفيد بأنه يحمل حقيبتين ليس بداخلهما ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب أو رسوم جمركية.

وبتفتيش الراكب وحقائبه، تبين وجود 4 طائرات مفككين مزودين بكاميرات ماركة "درون" واثنين كاميرا مفردين ونظارتين ثلاثيتي الأبعاد وواحد ريموت خاص بالطائرات مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

وقررت إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بحق الراكب وتحريز المضبوطات.

المصدر: "القاهرة 24"