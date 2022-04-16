مصر.. جمارك نويبع تضبط أردنيا حاول تهريب "كائنات بحرية"

أعلنت فرق الجمارك بمدينة نويبع المصرية، أنها أحبطت محاولة شخص أردني لتهريب "كائنات بحرية" إلى الخارج.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع اشتبهوا بمركبة تحمل لوحة أرقام أردنية ويقودها شخص أردني الجنسية.

وبتفتيش السيارة تبين وجود 22 طردا بوزن 585 كيلوغراما من الكائنات البحرية، تشمل أصدافا ومحارا وقواقع بحرية، وقطعا من الشعب المرجانية المحظور حيازتها أو بيعها، وذلك في أماكن سرية يصعب الوصول إليها بجسم السيارة.

المصدر: "مصراوي"