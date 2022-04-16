الأمم المتحدة: مقتل 35 شخصا إثر غرق زورق قبالة ليبيا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم السبت، عن غرق زورق قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 35 شخصا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن حادث غرق الزورق وقع الجمعة قبالة ساحل مدينة صبراتة الواقعة غربي ليبيا، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

وأضافت المنظمة أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين بينما فقد 29 آخرون ويفترض أنهم لقوا مصرعهم.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، أوردت تقارير مصرع ما لا يقل عن 53 مهاجرا أو يفترض أنهم لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتابعت المنظمة قائلة "هناك حاجة ملحة إلى قدرات بحث وإنقاذ مخصصة وآلية إنزال آمنة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة".

المصدر: "أسوشيتد برس"