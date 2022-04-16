محمد بن سلمان يؤكد لبوتين مساندة السعودية جهود حل الأزمة في أوكرانيا سياسيا

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار".

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

هذا ومن جانبه أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عددا من الملفات الثنائية والدولية الملحة، منها النزاعان في اليمن وأوكرانيا، واستقرار أسواق الطاقة.

المصدر: "واس" + RT