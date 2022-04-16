الأرصاد الجوية في مصر توجه تنبيها للمواطنين

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن التقلبات الجوية مستمرة هذه الفترة بين ارتفاع وانخفاض لدرجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري والمقبل.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، أشارت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن "التقلبات الجوية مستمرة هذه الفترة بين ارتفاع وانخفاض لدرجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري والمقبل أيضا، حيث سنشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل"، إذ أنه "من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تسجل الحرارة خلال فترات الليل بين 14 و15 درجة مئوية، كما سنشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، فيما سيكون هناك استقرار بالأجواء، ولكن درجات الحرارة هي التي ستنخفض".

وتابعت منار غانم: "المواطنون انخدعوا بفترات ارتفاع الحرارة، وبدأوا في تخفيف الملابس"، لافتة إلى "أننا سنشعر بالأجواء الباردة خلال فترات الليل، وأمن يجب الحفاظ على الملابس الشتوية، على الأقل الخفيفة منها، خاصة خلال الليل".

وكشفت أن "الطقس سيكون شديد الحرارة خلال فترات النهار، وأنه اعتبارا من الغد، سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتريبة على أغلب مناطق الجمهورية، وسرعتها ستكون بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وهي كتل هوائية قادمة من الصحراء، وستكون بها إثارة للرمال والأتربة، وستؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق".

كما وجهت منار غانم نصيحة إلى المواطنين، بقيادة سياراتهم في هدوء تام أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، موضحة أن الظاهرة الجوية المؤثرة اليوم هي نشاط الرياح، وأنه ستزيد من الإحساس بدرجات الحرارة في بعض الأيام، خاصة منتصف الأسبوع.

المصدر: "الوطن"