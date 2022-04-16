"حزب الله" يدين اقتحام الأقصى ويدعو منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية لنصرة المقدسيين

دان "حزب الله" اللبناني اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى و"عتداءاتها الهمجية على المصلين وممارساتها العدوانية على المقدسيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم".

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وشدد "حزب الله" في بيان له على "تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى"، محييا "شجاعته وتصديه البطولي لآلة الارهاب الاسرائيلي".

واعتبر "حزب الله" أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الاقصى يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفز كل الأحرار في العالم".

كما دعا الحزب منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بواجباتها الدينية والأخلاقية تجاه هذه الممارسات الإرهابية، ولنصرة أهلنا المقدسيين، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم.

المصدر: "المنار"