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العراق.. حادث مروع يودي بحياة 11 معلما في مدرسة واحدة (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. حادث مروع يودي بحياة 11 معلما في مدرسة واحدة (صور + فيديو)
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لقي 11 معلما في مدرسة واحدة مصرعهم وأصيب 2 آخرين نتيجة حادث مرور مروع على طريق بغداد الحلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور الضحايا، مشيرين إلى أن الحادث حصل أثناء عودتهم من زيارة كربلاء المقدسة، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق سيارة تعرف محليا بـ "الجكسارة".

المصدر: RT

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