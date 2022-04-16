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الحوثيون: التحرك الأمريكي في البحر الأحمر يناقض زعم واشنطن دعمها للهدنة

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الحوثيون: التحرك الأمريكي في البحر الأحمر يناقض زعم واشنطن دعمها للهدنة
Globallookpress
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اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن الجمعة، الولايات المتحدة بالتصعيد في البحر الأحمر، بالتزامن مع هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.

وكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة، وأنها إنما تسعى لتكريس حالة العدوان والحصار على اليمن".

ويوم الأربعاء الماضي، كشفت البحرية الأمريكية، عن تشكيل قوة جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر.

وأعلن نائب الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط، في تصريحات للصحافيين تشكيل فرقة العمل.

وأفاد كوبر، بأن القوات المشتركة ستشهد انضمام سفينة "يو إس إس ماونت ويتني" وهي سفينة قيادة برمائية من فئة "بلو ريدج" كانت في السابق جزءا من الأسطول السادس للبحرية الأفريقية والأوروبية.

ومطلع أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة لمدة شهرين في اليمن تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.

المصدر: RT

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