الحوثيون يدينون الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى

دانت حركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الجمعة، ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وأعمال العنف التي تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى.

وأصدر المكتب السياسي "لأنصار الله" بيان إدانة قال فيه: "ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والانتهاكات المتكررة لحرمة وقداسة الأقصى الشريف، كما نحيي الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي للغطرسة الإسرائيلية".

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واعتبرت الجماعة أن "التطورات الجارية في فلسطين المحتلة تحتم على الشعوب العربية والإسلامية التحرك الجاد والفاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة عربدة كيان العدو، وفي مواجهة أنظمة التطبيع والخيانة".

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب 152 شخصا على الأقل جراء المواجهات مع القوات الإسرائيلية في الحرم القدسي اليوم.

المصدر: RT