 
مباشر

الحوثيون يدينون الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى

أخبار العالم العربي

الحوثيون يدينون الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى
GIL COHEN-MAGEN / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stns

دانت حركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الجمعة، ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وأعمال العنف التي تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى.

وأصدر المكتب السياسي "لأنصار الله" بيان إدانة قال فيه: "ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والانتهاكات المتكررة لحرمة وقداسة الأقصى الشريف، كما نحيي الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي للغطرسة الإسرائيلية".

إقرأ المزيد
الخارجية الفلسطينية تشن هجوما على لابيد ردا على كلامه عن
الخارجية الفلسطينية تشن هجوما على لابيد ردا على كلامه عن "حرية العبادة في القدس"

واعتبرت الجماعة أن "التطورات الجارية في فلسطين المحتلة تحتم على الشعوب العربية والإسلامية التحرك الجاد والفاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة عربدة كيان العدو، وفي مواجهة أنظمة التطبيع والخيانة".

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب 152 شخصا على الأقل جراء المواجهات مع القوات الإسرائيلية في الحرم القدسي اليوم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا