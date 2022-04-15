اليمن.. اتهامات جديدة متبادلة بخرق الهدنة الأممية

تبادلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله الحوثية، الاتهامات بارتكاب عشرات الخروقات للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.

وقال المركز الإعلامي للقوات الحكومية في بيان، إن "قوات الجيش الوطني أحبطت في أوقات متفرّقة من يوم أمس، أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية في جبهات القتال بمحافظات مأرب وحجة والحديدة".

ونقل المركز عن مصدر عسكري، أن "أبطالنا كانوا لتلك العناصر المتسللة بالمرصاد، حيث باشروها بالنيران وأجبروها على الفرار، لتلجأ بعدها المليشيا الحوثية لاستهداف مواقع قواتنا بالقصف المدفعي وبالطائرات المسيّرة المفخخة".

ولفت المصدر أيضا إلى رصد أكثر من 75 خرقا ارتكبتها جماعة الحوثي، في مختلف الجبهات، موضحا أنها تنوّعت بين قصف مواقع قواتنا بالمدفعية والهاون والآر بي جي والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخ.

في المقابل قال مصدر عسكري حوثي، إن قوات تابعة للحكومة ارتكبت 70 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب المصدر، تمثلت الخروقات في عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، الحديدة، وشنه غارة على مديرية الجوبة بمأرب، وكذلك إطلاق نار على منازل للمواطنين بمحافظات مأرب والجوف.

المصدر: وكالات يمنية