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"البعث": الأنباء عن لقاء أمني سوري تركي بين مملوك وفيدان "غير صحيحة"

أخبار العالم العربي

رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك
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نفى موقع "البعث ميديا" (أحد المواقع التي يديرها الحزب الحاكم في سوريا) صحة معلومات متداولة عن استضافة موسكو للقاء أمني سوري - تركي برئاسة اللواء علي مملوك وهاكان فيدان.  

 ونقل الموقع عن "مصادر مطلعة" أن "كل ما يتم نشره على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن استضافة موسكو للقاء أمني سوري - تركي برئاسة اللواء علي مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني السوري)، وهاكان فيدان (رئيس الاستخبارات التركية) هي أخبار كاذبة وغير صحيحة".

وأضافت المصادر أن "تسريبات مشابهة أوردتها وسائل إعلام تركية قبل فترة أيضا، ونفتها سوريا في حينه"، وأكدت أنها جميعا "السابقة والحالية، لا تتعدى كونها بروباغندا إعلامية تركية مفضوحة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا". حسب الموقع.

المصدر: "البعث ميديا"

 

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