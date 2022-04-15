السفينة العملاقة "EVER ARM" تعبر قناة السويس في رحلتها البحرية الأولى (فيديو)

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الخميس عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ARM"، في أولى رحلاتها البحرية.

وتتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي "EVER GREEN"، كما تعد الشقيقة الأحدث لسفن "EVER ACE" و"EVER ACT" و"EVER AIM" و"EVER ALP"، التي عبرت جميعها القناة مرات عديدة من قبل.

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 متر، فيما تبلغ حمولتها الصافية 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية.

وأكد ربيع على أن عبور سفن الحاويات الأكبر عالميا للقناة عبر المجرى الملاحي الجديد "يعطي دلالة واضحة على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع عامل الأمان الملاحي وتعزيز المكانة التنافسية للقناة لتظل الوجهة الأولى والممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانا لنقل حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب".

المصدر: RT