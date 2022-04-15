مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وأعمال العنف التي تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد، ما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.

وأكد حافظ على ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى الذي يعد وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المُطالبة باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، محذرا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

ناصر حاتم

المصدر: RT