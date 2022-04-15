أبو الغيط يحذر من إشعال الوضع في الأقصى ويحمل إسرائيل المسؤولية

حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من إشعال الموقف في المسجد الأقصى، محملا القوات الإسرائيلية مسؤولية أي تصعيد.

ونقل مصدر عن أبو الغيط تأكيده أن "الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين منذ فجر الجمعة تمثل استمرارا لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية بهدف تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا، حيث يجري التسامح مع اقتحامات مستمرة لعصابات المستوطنين والمتطرفين، في الوقت الذي يُمنع فيه الفلسطينيون من أداء الشعائر، بما يهدد بإشعال الموقف على نحو خطير".

وأعرب أبو الغيط عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين "الذين يتصدون بصمودهم لمحاولات تهويد الأقصى، ولمساعي زعزعة الوضع القائم فيه، بالمخالفة للقانون الدولي".

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته إزاء هذه التصرفات من قبل حكومة إسرائيل، مشددا على أن "حق العبادة كفله القانون الدولي، وأن الاعتداءات والاعتقالات الإسرائيلية لن تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم، ولن تنزع عن الأقصى هويته العربية الإسلامية".

المصدر: RT