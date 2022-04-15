وزير الأوقاف المصري يكشف تفاصيل عن الفرقة 95 إخوان

علّق وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، على أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل الاختيار 3 الذي يوثق الحقبة الزمنية التي عاشتها الدولة المصرية أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين.

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وقال وزير الأوقاف من خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، إن: "الفرقة 95 إخوان وبمعنى أدق 95 إرهاب التي كونها أسامة ياسين بتوجيه من خيرت الشاطر، كانت أحد أهم الجرائم الإرهابية التي ارتُكبت في حق الوطن والتي انبثقت منها الكتائب الإرهابية مثل حسم وغيرها".

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3، رصد جهاز المخابرات الحربية، للجان تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت إشراف القيادي بجماعة الإخوان خيرت الشاطر من أجل الهجوم على القوات المسلحة، وكذلك محاولة أثارت الأزمات بتناول بعض البيانات الخاصة برواتب الضباط.

وعرضت الحلقات السابقة من مسلسل الاختيار، عددا من المخططات والمؤامرات التي دبرتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية وقطاع الأمن الوطني والقوات المسلحة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المصدر: القاهرة 24