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الاتحاد الأوروبي: يجب وقف العنف في القدس والضفة فورا واحترام الوضع القائم للأماكن المقدسة

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الاتحاد الأوروبي: يجب وقف العنف في القدس والضفة فورا واحترام الوضع القائم للأماكن المقدسة
AP Mahmoud Illean
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شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وضع حد لجولة التصعيد الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس فورا.

وذكر الاتحاد، في بيان صدر عن دائرة الشؤون الخارجية التابعة له، أنه يتابع بقلق شديد موجة العنف الأخيرة في الضفة الغربية والقدس، بما فيها المواجهات التي اندلعت صباح اليوم الجمعة في المسجد الأقصى.

وتابع البيان: "يجب وقف العنف فورا وإعطاء الأولوية لتفادي سقوط ضحايا بين المدنيين، وينبغي احترام الوضع القائم للأماكن المقدسة، ويحظى التعاون الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأهمية حيوية".

وأشار الاتحاد إلى أن جميع الزعماء "يتحملون المسؤولية عن التصرف ضد المتشددين"، مجددا دعوته لجميع الأطراف إلى "الانخراط في الجهود الرامية إلى خفض التصعيد".

المصدر: RT

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