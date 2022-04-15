الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا في المياه الخليجية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه تمكن من توقيف سفينة كانت تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج .

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وقال مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الثانية لقوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة بوشهر: "تمكنا من توقيف سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج الفارسي، وأثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب".

كما أعلن احتجاز سبعة من أفراد طاقم هذه السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم السفينة وطاقمها للجهات الإيرانية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

وأكد أن مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، في الخليج هي إحدى المهام الموكلة لقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، والتي يتم تنفيذها من خلال رصد المعلومات والقيام بالعمليات والمراقبة.

المصدر: "فارس"