على غرار دول أخرى.. لبنان يطلب سحب منتجات "كيندر" من أسواقه

طلبت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، من وزارة الاقتصاد، سحب منتجات "كيندر" من الأسواق بعد الاشتباه بتسببها بالإصابة بـ"السالمونيلا".

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وفي بلاغ وجهه وزير الصحة اللبنانية، فراس الأبيض، إلى وزارة الاقتصاد، قال: "بعد إقرار شركة "فريرو" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية في بيان لها بوجود "ثغرات داخلية"، وبعيد وقف عمل مصنع تابع لها ينتج شوكولاته كيندر في بلجيكا إثر الاشتباه بتسبب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا، وبعد سحب الشركة الإيطالية في الأيام الماضية، منتجات لشوكولاته كيندر موجودة في أسواق دول أوروبية عدة، وفي الولايات المتحدة، والعديد من الدول العربية، بسبب مخاوف بشأن منتجات مصنوعة في مصنعها البلجيكي في مدينة أرلون يشتبه في أنها مصدر لتفشي مرض السالمونيلا، لذلك نطلب منكم الإيعاز لمن يلزم سحب هذا المنتج من الأسواق اللبنانية، بأقصى سرعة ممكنة حفاظا على الصحة العامة".

بعد الاشتباه في أنها مصدر لـ السالمونيلا...



"الصحة" تطلب من وزير الإقتصاد سحب منتجات "كيندر" من لبنان pic.twitter.com/waSOi3KPX3 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) April 15, 2022

وتوصل تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وغيرها من منظمات الصحة العامة الوطنية، إلى وجود صلة بين بيض Kinder Surprise وتفشي السالمونيلا مؤخرا في جميع أنحاء البلاد، والذي أفادت التقارير بأنه أثر على ما يقرب من 50 شخصا، بمن فيهم الأطفال الصغار.

فيما أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والمركز الأوروبية للوقاية من الأمراض ومراقبتها، تسجيل 150 إصابة بالسالمونيلا في تسع دول أوروبية في الفترة الأخيرة، عازية هذه الحالات إلى مصنع بلجيكي" تابع لشركة "كيندر" (فيريرو) تم إغلاقه قبل بضعة أيام في مدينة أرلون بجنوب شرق العاصمة بروكسل.

وأصدر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف إخطارا يحذر من اكتشاف حالات السالمونيلا في فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، ولكن تم حذف هذه الرسالة منذ ذلك الحين من العرض العام، مع استمرار التحقيقات.

وأعلنت الخدمة الصحفية لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أنها اكتشفت آثارا لـ"السالمونيلا" في بعض منتجات "كيندر" الغذائية.

وفي مصر، أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه تم شن حملات ضبطية ورقابية على الأسواق كإجراء وقائي لجمع عينات من شوكولاته شهيرة للأطفال على شكل بيضة تسمى "كيندر" لفحصها والتأكد من خلوها من السالمونيلا.

أما في تونس، فقد أصدرت وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والصحة، بيانا حذرتا من خلاله من شوكلاته ملوثة بجرثومة السالمونيلا، داعية المواطنين إلى اتباع اليقظة والحذر وعدم الإقبال على المنتوجات التي تروج في المسالك الموازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وفي السعودية، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شوكولاته "بيض كيندر سربرايز"، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذر منها، كما أوصت المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج المصنع في بلجيكا، والتخلص مما لديهم منه، حفاظا على صحتهم.

وفي رد رسمي لها على ما تم تداوله، أقرت مجموعة المواد الغذائية "فيريرو"، بوجود "ثغرات داخلية"، مشيرة إلى أنها "تأسف بشدة لهذه القضية"، متقدمة بـ"الاعتذار الصادق من جميع المستهلكين والشركاء التجاريين".

المصدر: RT