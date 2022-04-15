عملا بالفتوى الشرعية.. خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال إلى القدس

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ، عكرمة صبري، لشد الرحال إلى القدس التي تشهد احتقانا كبيرا، وسط اندلاع مواجهاتصباح اليوم بين فلسطينيين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحموا الباحات.

وقال الخطيب، اليوم الجمعة: "نذكر بالفتوى الشرعية بوجوب شد الرحال للمسجد الأقصى حين الخطر، ومن تمنعه قوات الاحتلال يصلي حيث يُمنع، وله أجر الصلاة والرباط في المسجد الأقصى".

تجدر الإشارة إلى أن عددا من ​ممثلي الفصائل الفلسطينية​ والرئاسة الفلسطينية​، حذروا السلطات الإسرائيلية، من اقتحام باحات المسجد الأقصى، من أجل "تنفيذ مخطط ذبح القرابين، وممارسة الطقوس الإستفزازية".

كما أشارت حركة "حماس"، في بيان، إلى "أننا نستنفر جماهير شعبنا في كل أنحاء أرضنا المحتلة، لشد الرحال إلى ​الأقصى​ والرباط فيه لحمايته من المستوطنين".

المصدر: RT