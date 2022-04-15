 
مباشر

تركيا تؤكد: إحالة قضية المتهمين بمقتل خاشقجي إلى السعودية "تتوافق مع القانون"

أخبار العالم العربي

تركيا تؤكد: إحالة قضية المتهمين بمقتل خاشقجي إلى السعودية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stji

أكدت أنقرة، اليوم الجمعة، أن قرار إحالة قضية محاكمة 26 متهما بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية، يتوافق مع القانون.

إقرأ المزيد
القضاء التركي يثبت إحالة ملف قتل خاشقجي إلى السعودية
القضاء التركي يثبت إحالة ملف قتل خاشقجي إلى السعودية

وكتب وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، عبر "تويتر": "في قضية جمال خاشقجي، فإن قرار المحكمة بوقف ونقل المحاكمة يتوافق مع القانون، وليس نقلا للاختصاص، ولا رفضا للقضية، وعلى الرغم من معرفة هذه الحقيقة، فإن تصريحات بعض السياسيين هو تفسير مشوه نابع من حسابات سياسية".

وفي السابع من أبريل الجاري، قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السلطات القضائية السعودية.

وصدر القرار من المحكمة المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26.

ونهاية مارس الماضي، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، إلى السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا