تركيا تؤكد: إحالة قضية المتهمين بمقتل خاشقجي إلى السعودية "تتوافق مع القانون"

أكدت أنقرة، اليوم الجمعة، أن قرار إحالة قضية محاكمة 26 متهما بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية، يتوافق مع القانون.

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وكتب وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، عبر "تويتر": "في قضية جمال خاشقجي، فإن قرار المحكمة بوقف ونقل المحاكمة يتوافق مع القانون، وليس نقلا للاختصاص، ولا رفضا للقضية، وعلى الرغم من معرفة هذه الحقيقة، فإن تصريحات بعض السياسيين هو تفسير مشوه نابع من حسابات سياسية".

Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;



kanuna uygundur,

yargı yetkisinin devri değildir,

davanın düşmesi değildir,



Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 15, 2022

وفي السابع من أبريل الجاري، قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السلطات القضائية السعودية.

وصدر القرار من المحكمة المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26.

ونهاية مارس الماضي، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، إلى السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية.

المصدر: RT