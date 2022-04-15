 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات أو تخريب على أراضينا

الأردن يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

الأردن يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stir

دان الأردن، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المصلين فيه.

إقرأ المزيد
بعد مواجهات أفضت لإصابة 59 شخصا.. إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين (فيديو)
بعد مواجهات أفضت لإصابة 59 شخصا.. إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين (فيديو)

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، هيثم أبو الفول، في بيان، "ندين بأشد العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المصلين".

وشدد على أن "اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المصلين يعد انتهاكا صارخا، كما أنه تصرف مدان ومرفوض"، مطالبا السلطات الإسرائيلية "بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فورا".

وحذر من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى والمصلين.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا