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السلطات المغربية تضبط عصابة تزوير تأشيرات دخول إلى بلدان أجنبية

أخبار العالم العربي

السلطات المغربية تضبط عصابة تزوير تأشيرات دخول إلى بلدان أجنبية
AFP
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ضبط الأمن المغربي، "عصابة" بمدينة وجدة في شرق البلاد، للاشتباه في تورط أفرادها بتزوير وثائق رسمية تستخدم في الحصول على تأشيرات سفر إلى بلدان أجنبية.

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وقالت المديرية العامة للأمن المغربي، عبر "تويتر"، إن "عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، تمكنوا من توقيف ثمانية أشخاص في إطار شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة عن طريق تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية".

وأضاف البيان إن أحد الموقوفين "من ذوي السوابق القضائية، فيما ينتمي اثنان آخران لجماعة دينية محظورة".

المصدر: RT

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