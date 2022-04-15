السلطات المغربية تضبط عصابة تزوير تأشيرات دخول إلى بلدان أجنبية

ضبط الأمن المغربي، "عصابة" بمدينة وجدة في شرق البلاد، للاشتباه في تورط أفرادها بتزوير وثائق رسمية تستخدم في الحصول على تأشيرات سفر إلى بلدان أجنبية.

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وقالت المديرية العامة للأمن المغربي، عبر "تويتر"، إن "عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، تمكنوا من توقيف ثمانية أشخاص في إطار شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة عن طريق تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية".

#مكافحة_الجريمة

وجدة.. توقيف ثمانية أشخاص في إطار شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة عن طريق تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية. pic.twitter.com/MhBTBnDTFH — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 14, 2022

وأضاف البيان إن أحد الموقوفين "من ذوي السوابق القضائية، فيما ينتمي اثنان آخران لجماعة دينية محظورة".

المصدر: RT