 
مباشر

الخرطوم تعلن إجلاء ألف سوداني من أوكرانيا

أخبار العالم العربي

الخرطوم تعلن إجلاء ألف سوداني من أوكرانيا
مدير إدارة الإعلام والناطق باسم الخارجية السودانية، خالد محمد فرح (الخارجية السودانية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stgz

أعلنت الخرطوم أنها أجلت نحو ألف مواطن سوداني من أوكرانيا، مع بقاء 10 آخرين داخل ذلك البلد مع أسرهم.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان إنها استعرضت تقريرا مفصلا عن أوضاع السودانيين في أوكرانيا على ضوء الصراع هناك.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي السفير خالد محمد فرح أن العدد الكلي للذين تمت المساعدة في إجلائهم من الأراضي الأوكرانية حسب تقديرات البعثة في كييف بلغ ألف شخص، وأن أكثر من 200 منهم عبروا إلى رومانيا، بينما توزع الباقون بين المعابر الأخرى مع الدول المجاورة.

وأضاف أنه تبقى فقط عدد لا يتجاوز 10 أشخاص "فضلوا البقاء مع أسرهم حسب معلومات البعثة في كييف".

إقرأ المزيد
مصدر: إجلاء أكثر من 750 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية العملية العسكرية
مصدر: إجلاء أكثر من 750 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية العملية العسكرية

وقالت الخارجية إنها طرحت مبادرة لمعالجة أوضاع الطلاب السودانيين المتأثرين بالحرب في أوكرانيا، وذلك عبر مخاطبة السفارات السودانية في الدول الأوروبية لإيجاد فرص لتسكين الطلاب السودانيين في الجامعات الأوروبية.

وأشارت إلى أن المبادرة لقيت "صدى طيبا من الدول التي تمت مخاطبتها والتي أبدت ترحيبها باستضافة الطلاب السودانيين في المؤسسات التعليمية".

وكان رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أعلن الثلاثاء الماضي أن القوميين الأوكرانيين لا يزالون يحتجزون أكثر من 6 آلاف أجنبي من 11 دولة كرهائن ودروع بشرية.

 

المصدر: "سبوتنيك"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا