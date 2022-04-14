روسيا: نأمل في تمديد وتوسيع هدنة اليمن ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن استفزازات

أشادت روسيا بالتقدم الذي أحرز في الفترة الأخيرة في سبيل تسوية النزاع في اليمن، وخصوصا الهدنة التي تم إعلانها في عموم البلاد خلال شهر رمضان.

وثمن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن، دور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى هذا البلد هانس غروندبرغ في إعلان وقف إطلاق النار الحالي لمدة شهرين، مبديا أمل موسكو في "تمديد وتوسيعه بعد انقضاء الفترة المتفق عليها".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن مثل هذه الخطوات الإيجابية ستسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة، مضيفا: "نحث جميع أطراف النزاع اليمني على الالتزام الصارم بالاتفاقات المبرمة والامتناع عن أي خطوات استفزازية أحادية الجانب".

ولفت إلى أن روسيا كانت ولا تزال مقتنعة بأنه لا يمكن استئناف السلام في اليمن إلا في إطار حوار وطني شامل مبني على مراعاة مصالح وهواجس جميع القوى السياسية والطائفية والإقليمية.

وأشاد بوليانسكي في هذا الصدد بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن بغية إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، قائلا إن هذه الخطوة تحظى بأهمية كبيرة للشعب اليمني وجاء نتيجة الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل السعودية ودول الخليج العربية الأخرى.

وتابع: "نأمل أن يبذل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي كل ما بوسعها بغية استقرار الوضع في اليمن وإعادة البلاد إلى الحياة السلمية، ونحن مقتنعون بأنه لا يمكن إنجاز هذا الهدف إلا من خلال الحوار البناء مع جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على شمال البلاد".

ودعا الدبلوماسي الروسي جميع أطراف النزاع اليمني إلى العودة لطاولة الحوار بغية إطلاق عملية تسوية شاملة ومستدامة تحت إشراف الأمم المتحدة بما يخدم تطبيع الوضع الإنساني.

ورحب بوليانسكي بسماح التحالف العربي الذي تقوده السعودية لناقلات وسفن تجارية بدخول ميناء الحديدة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة رفع كافة القيود المفروضة على إمدادات الأدوية والسلع الأساسية إلى كافة أنحاء البلاد بعيدا عن أي تمييز.

المصدر: RT