 
مباشر

مصر.. قرار بشأن محاكمة قاض مشهور و16 آخرين في قضية خطيرة

أخبار العالم العربي

مصر.. قرار بشأن محاكمة قاض مشهور و16 آخرين في قضية خطيرة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stes

قررت محكمة استئناف القاهرة في مصر حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس إحدى الدوائر الجنائية ببورسعيد و16 آخرين، بتلقي رشوة وحيازة ذخائر ومخدرات.

إقرأ المزيد
مصر.. الأمن يضبط قاضيا يتلقى رشوة داخل المحكمة!
مصر.. الأمن يضبط قاضيا يتلقى رشوة داخل المحكمة!

وصدر قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء المحاكمة.

يذكر أن رئيس المحكمة المتهم في قضية الرشوة يرأس إحدى الدوائر الجنائية ببورسعيد، ونظر العديد من قضايا الرأي العام خلال السنوات الماضية.

المصدر: الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا