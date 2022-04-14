أزمة وقود في بغداد ومخاوف من تفاقهما (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن العاصمة بغداد تشهد أزمة وقود كبيرة يخشى المواطنون من تفاقهما.



وذكر مراسلنا، أن محطات الوقود الأهلية أضربت عن العمل خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب ما أسموه مساعي الوزارة لرفع الدعم عن أسعار الوقود.



وأضاف، أن محطات الوقود الحكومية اكتظت بالسيارات لغرض التزود بمادة البنزين ولم يتمكن بعض المواطنين من الحصول على وقود لسياراتهم.



واتهمت وزارة النفط العراقية المحطات الأهلية بـ"افتعال الأزمات" وأشارت إلى أن "شركة توزيع المنتجات النفطية حذرت أصحاب المحطات الأهلية المخالفة لتعليماتها، من اللجوء إلى افتعال الأزمات وإرباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين".





المصدر: RT