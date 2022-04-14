وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة مواطن (45 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي.

وأُصيب المواطن بالرصاص الحي في الصدر أمس الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيتا، ونقل على إثرها إلى المستشفى في نابلس، حيث وصفت إصابته بالحرجة.

وذكرت مصادر أن المتوفي أب لثلاثة أطفال.

وبذلك يرتفع عدد الذين سقطوا اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى ثلاثة أشخاص، حيث توفي صباحا مواطنان وأصيب 6 آخرون أحدهم بحالة حرجة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدتي اليامون وكفردان، غرب جنين، فيما توفي أمس فتى في بيت لحم وشابان في نابلس ورام الله.

المصدر: وفا