قائد "قسد" يستقبل قائد العمليات الأمريكية بالشرق الأوسط

استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، الجنرال مايكل كوريلا، قائد العمليات الأمريكية الجديد بالشرق الأوسط، وجرى بحث تجدد نشاط تنظيم "داعش".

وتعهد الجنرال كوريلا بتقديم المزيد من الدعم لتأمين المعتقلات التي تحوي عناصر "داعش" ومخيمات عائلاتهم، وكذلك الالتزام بمواصلة مهمة محاربة التنظيم الإرهابي والبقاء في سوريا لهذه المهمة، مشددا على الالتزام بالحفاظ على أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا لمنع عودة ظهور "داعش" والقضاء على خلاياه وتجفيف البيئة المساعدة له.

هذا واطلع كوريلا والوفد المرافق على أوضاع مخيم الهول الذي يحوي عائلات عناصر "داعش" وكذلك أوضاع سجن الحسكة.

المصدر: موقع "قسد"